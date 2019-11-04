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Курсы валют ЦБ РФ на 4 ноября: 64,0316 руб/доллар США и 71,4785 руб/евро

4 ноября 2019
ЦБ РФ с 2 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 64,0316 руб.
  • 1 евро - 71,4785 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,9811 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2568 р. (0,40%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2867 р. (0,40%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3301 р. (0,36%).

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