ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2940-2980 пунктов

Российские фишки утром в понедельник торгуются в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС – в плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2940-2980 пунктов. Знаковая цель в 3000 пунктов все ближе.

Нефть сорта Brent торгуется по $62,1 за баррель, теряя 0,05%. Пока идет размещение Saudi Aramco, саудиты будут искусственно поддерживать высокие цены на нефть, что позитивно для российских акций и рубля. Российский рубль находится также в плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,2-63,5, евро/рубль – 70,4-70,7. Евро/доллар – 1,113.

Саудовский регулятор финансового рынка одобрил первичное размещение акций Saudi Aramco. По данным Reuters, после IPO на саудовской бирже его могут провести и за рубежом. Saudi Aramco намерена разместить 1% своих акций в этом году и еще 1% — в 2020 году. Всего компания хочет вывести на биржу до 5% своих акций. Старт сбора заявок от инвесторов ожидается 4 декабря, а начало торгов — 11 ноября.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии прогнозировал, что стоимость компании в ходе IPO может быть оценена в $2 трлн, а 5% акций — в $100 млрд. Оценка компании выглядит сильно завышенной особенно на фоне возросших геополитических рисков. Конфликт с Ираном чуть подзабыт, но может вспыхнуть в любой момент.

Забавно, что «Газпром» до сих пор оценен менее чем в 5% от саудитов. Не стоит забывать старый принцип: покупай дешево, продавай дорого.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»