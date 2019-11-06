ИАЦ «Альпари»: Ралли последних дней может быть прервано

Во вторник нефтяные котировки продолжили свой рост, начатый еще в минувшую пятницу. Торги стартовали с отметки $61,7 за баррель марки Brent, и тут же перешли к росту. К началу американской сессии цена достигла $62,9 и завершила день чуть ниже, вблизи $62,7. Драйвером роста оставалась надежда на заключение торговой сделки США с Китаем. Уже после полуночи вышел отчет Американского нефтяного института, который показал рост запасов нефти за неделю на 4,3 млн баррелей после роста на 0,6 млн баррелей неделей ранее. Цена черного золота немного скорректировалась и находилась утром среды вблизи $62,4 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $61,7-63,0 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $59,1-68,7. Сегодня Управление энергетической информации США опубликует данные по изменению запасов нефти. Ожидается их рост на 2,7 млн баррелей после роста на 5,7 млн баррелей неделей ранее.

Большинство основных западных фондовых рынков закрылось во вторник умеренным ростом благодаря надеждам на заключение торгового соглашения Вашингтона с Пекином. На этом благоприятном фоне, а также опираясь на рост нефтяных котировок, вырос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,65%, обновив исторический максимум. Долларовый индекс РТС вырос чуть меньше, на 0,35%. Среди лидеров роста – «Роснефть» (+3,91%) и «МосБиржа» (+3,34%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,11%, также обновив исторический максимум. Утром среды рынки стран АТР торговались разнонаправленно, Япония и Гонконг росли, Австралия и Шанхай снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 072 п. — уровень закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее снижение нефтяных котировок и разнобой на азиатских площадках задают умеренно-негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, ралли последних дней может быть прервано. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2920-2980 пунктов, по индексу РТС — 1445-1475 пунктов. Сегодня «Роснефть» опубликует финансовую отчетность по МСФО за третий квартал.

Вслед за рынком акций во вторник укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 63,4925 руб. (-4,75 коп.), обновив минимумы с конца июля, а европейская валюта снизилась до 70,3150 руб. (-63,75 коп.), обновив минимумы с конца сентября. Разница в динамике двух валют связана со снижением пары EUR/USD с 1,1130 до 1,1070. Сегодняшняя утренняя коррекция нефтяных котировок может прервать укрепление рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 62,9-64,1 руб., для европейской валюты — 69,6-71,0 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»