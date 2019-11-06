ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - цель по «двойной вершине» на 1,1006

Во вторник, 5 октября, по итогам дня единая валюта подешевела к доллару на 0,48%. Цена завалилась на фоне продаж евро в кросс-парах, а также общего укрепления доллара после публикации сильных данных по деловой активности в сфере услуг США.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в октябре увеличился до 54,7 пункта с 52,6 пункта (прогноз был 53,8). Вероятность снижения уровня процентных ставок в США в декабре уменьшилась. По данным CME вероятность повышения ставки в декабре составляет 94,8%. На новостях выросла доходность американских гособлигаций.

По факту мы имеем следующее: отработалась «двойная вершина» за 31.10-04.11 на часовом периоде, а сейчас подтверждение получила модель «двойная вершина» на 8-часовом периоде. Рынок уже заложил в цены заключение торговой сделки между США и Китаем, поэтому складывается впечатление, что рост использовался для закрытия лонгов и открытия шортов. Жду формирование «бычьей» дивергенции. Покупки целесообразно рассматривать после пробоя трендовой линии (1,1075).

Цель по «двойной вершине» находится на уровне 1,1006. Отработается или нет, будет зависеть от поступающих новостей по Китаю и американской статистике. Сейчас переговорщики рассматривают взаимные уступки, чтобы подписать торговое соглашение. Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму в $112 млрд. Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности и увеличения объемов закупки американской сельхозпродукции.

С 10:50 до 12:30 мск выйдут индексы деловой активности в секторе услуг от Markit за октябрь во Франции, Германии, еврозоне, Великобритании.

В 11:00 мск еврозона опубликует индекс цен производителей за апрель и заявит об изменении объема розничной торговли за апрель.

В 16:00 мск с речью выступит член FOMC Чарльз Эванс.

В 17:30 мск с речью выступит член FOMC Джон Уильямс.

В 18:00 мск Канада опубликует индекс PMI от Ivey.

В 18:30 мск Минэнерго опубликует данные по изменению запасов нефти.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»