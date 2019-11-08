Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 ноября: 3 040,8601 руб/1 г золота и 35,9400/1 г серебра ЦБ РФ с 8 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 040,8601 руб.

1 грамм серебра - 35,9400 руб.

1 грамм платины - 1 909,6300 руб.

1 грамм палладия - 3 681,9800 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3299 р. (0,08%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9500 р. (2,58%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,4300 р. (0,66%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 49,0801 р. (1,35%) .

dims

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