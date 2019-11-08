Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 ноября: 3 040,8601 руб/1 г золота и 35,9400/1 г серебра
8 ноября 2019
ЦБ РФ с 8 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 040,8601 руб.
- 1 грамм серебра - 35,9400 руб.
- 1 грамм платины - 1 909,6300 руб.
- 1 грамм палладия - 3 681,9800 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,3299 р. (0,08%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,9500 р. (2,58%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,4300 р. (0,66%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
49,0801 р. (1,35%).
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