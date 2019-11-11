Альфа-Банк успешно организовал выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций «Хоум Кредит Банка» объемом $200 млн

Альфа-Банк успешно организовал выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций «Хоум Кредит Банка», отвечающий требованиям «Базеля-III» (Положение 646-П Банка России). Сумма выпуска составила $200 млн, колл-опцион предусмотрен через 5,25 года. Средства будут использованы для пополнения капитала первого уровня «Хоум Кредит Банка».

По результатам прошедшего 24-29 октября роуд-шоу в Москве, Лондоне и Цюрихе эмитент завоевал доверие инвесторов, убедив рынок в своей устойчивости. Первоначальный ориентир купона составлял 9,25-9,5% годовых.

По результатам букбилдинга общий объем заявок в книге составил $650 млн. Российский спрос сыграл ключевую роль в данной сделке, что позволило снизить ориентир по купону с первоначального уровня до 9%. Работа с инвесторами продолжилась и после закрытия книги, что позволило зафиксировать ставку на 20 базисных пунктов ниже 9% — на уровне 8,8%. Cпред над безрисковыми бумагами Казначейства США был зафиксирован на уровне 736.2 базисных пунктов.

«Несмотря на отсутствие бэнчмарка по старшему и субордированному долгу в формате еврооблигаций, эмитенту удалось привлечь капитал первого уровня, что априори непростая задача. В ходе букбилдинга собрано порядка 80 заявок инвесторов. Итоговый объем спроса по финальному купону превысил сумму выпуска в 2,5 раза. Бумага вызвала беспрецедентный интерес у розничных инвесторов, мы видели это на примере клиентов Альфа-Банка и Альфа-Капитал», — подчеркнул начальник отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Организаторами размещения также выступили BCS Global Markets, J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», UBS и «ВТБ Капитал».

Напомним, в октябре АО «АЛЬФА-БАНК» также успешно закрыл книгу заявок на выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций объемом 400 миллионов долларов США, со ставкой купона в 5,95% годовых на первые 5.5 лет. В сделке приняло участие более 60 институциональных инвесторов, брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы. Средства будут использованы для роста кредитного портфеля Альфа-Банка.