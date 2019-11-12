ИАЦ "Альпари":Торги начнутся ростом, рубль и нефть укрепляются

Понедельник для рынка нефти прошел достаточно бессмысленно. Цена внутри дня изобразила «зигзаг», и по его итогам практически не изменилась. Торги стартовали с отметки $61,8 за баррель марки Brent. В течение дня цена опустилась к $61,1, затем поднялась до $62,3, а к концу торгов достигла уровня их начала. Поддержку ценам оказали слова министра энергетики Омана Мохаммеда бин Хамад аль Румхи. Он заявил о том, что нефтедобывающие страны ОПЕК и группы ОПЕК+, скорее всего, продлят сделку по сокращению добычи нефти, но сохранят объем производства на текущем уровне. В ночь на вторник котировки черного золота успели снизиться к $61,4, но к утру подросли до $62,0. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $61,3-62,6 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $60,3-63,0.

Основные западные фондовые индексы закрылись в понедельник неоднозначно, большинство европейский снизилось, а американские показали незначительный рост. На этом фоне умеренно снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,39%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 0,50%. Среди лидеров снижения – «Полиметалл» (-2,33%) и «Норникель» (-2,2%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на скромные 0,04%. Утром вторника большинство индексов стран АТР росло на 0,1-0,9%. Исключением был австралийский ASX, который терял около 0,3%. Рост большинства азиатских рынков и восстановление нефтяных котировок задают умеренно-позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2930-2990 пунктов, по индексу РТС — 1445-1475 пунктов. Сегодня «Юнипро» и «Мосэнерго» опубликуют финансовую отчетность по МСФО за девять месяцев.

Вслед за рынком акций накануне снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 63,8900 руб. (+9 коп.), а европейская валюта выросла до 70,4950 руб. (+17 коп.). Рубль испытывал давление наравне с другими валютами развивающихся стран на фоне неопределенности в вопросе заключения торгового соглашения США с Китаем. Утреннее восстановление нефтяных котировок будет способствовать укреплению рубля в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,3-64,5 руб., для европейской валюты — 69,8-71,2 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»