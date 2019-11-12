ИАЦ "Альпари": Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2960-3000 пунктов

Российские фишки утром во вторник торгуются в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2960-3000 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $62,47 за баррель, прибавляя 0,47%. Российский рубль в слабом плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,8-64,1, евро/рубль – 70,3-70,7. Евро/доллар – 1,103.

Необходимо ориентироваться на долгосрочный потенциал нефти и газа, вместе с тем активно инвестировать в эту отрасль, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. «Сейчас время инвестировать, потому что даже если вы посмотрите на S&P и другие индексы, вы увидите, что все нефтяные и газовые активы недооценены», — подчеркнул генсек ОПЕК. Он также отметил, что Saudi Aramco выбрала отличное время для проведения IPO своих акций. 3 ноября саудовское управление по рынку капитала одобрило публичное размещение акций Saudi Aramco. IPO должно состояться на саудовской бирже Tadawul.

Реклама, конечно, двигатель торговли, однако, мы солидарны с инвестиционным сообществом, что $2 трлн за саудовскую нефть – это дорого. Трон саудитов не так прочен, как кажется. Месторождения плохо защищены от внешних атак, прозрачность и корпоративное управление компании оставляет желать лучшего. Плюс из-за террористических актов 11 сентября в западном мире данные активы частично рассматриваются как токсичные. Мы не думаем, что глобальные фонды будут продавать акции российских нефтегазовых компаний, чтобы принять участие в IPO саудитов. Мы по-прежнему делаем ставку на «Газпром», напоминая, что до кризиса Lehman Brothers холдинг стоил $10-13.

Необходимую сумму для успешной борьбы с бедностью озвучил руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его оценкам, для этого потребуется 200 млрд руб. в год. Цифра нам кажется смешной. В России около 20 млн граждан проживают за чертой бедности. То есть будет выделяться 10 тыс. руб. на человека в год. Алексей Кудрин отметил, что в России на социальную поддержку выделяется около 11 трлн руб., однако все эти выплаты необходимы, так как руководство страны должно поддерживать заслуженных людей, помогать инвалидам, чернобыльцам, однако найти 200 млрд руб. все равно возможно.

На самом деле, можно найти и намного большую сумму. В ближайшие три года профицит бюджета в России составит более 13 трлн руб. Единственно оправдание крайне консервативной политике Минфина – это ожидание нового кризиса и резкого падения цен на нефть. Его ждут практически все мировые фондовые дома. Однако, с нашей точки зрения, до выборов Трампа кризиса не будет. Но главное другое – нельзя вечно ждать обвала цен на нефть, люди хотят достойно жить здесь и сейчас. На этот счет вспоминается старый казацкий анекдот о том, как цыган учил лошадь голодать. Почти научил, но она неожиданно сдохла.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»