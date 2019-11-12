Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 ноября: 3 011,3401 руб/1 г золота и 34,5400/1 г серебра
12 ноября 2019
ЦБ РФ с 12 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 011,3401 руб.
- 1 грамм серебра - 34,5400 руб.
- 1 грамм платины - 1 816,4600 руб.
- 1 грамм палладия - 3 534,2900 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
5,8400 р. (0,19%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,3800 р. (3,84%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,3000 р. (0,84%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
129,2300 р. (3,53%).
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