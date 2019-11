«Открытие»: В начале дня ждём от российского рынка небольшого роста

Торги в США проходили проблемно. Если S&P 500 смог записать на свой счёт новый максимум, то другие индексы понесли потери. Всему виной отчёт и прогноз Cisco Systems Inc. (-7,33%), где наблюдают существенные риски из-за торговой войны, беспорядков в Гонконге и процесса расставания Великобритании с ЕС. В начале дня казалось, что рынок поддержит сильный отчёт Walmart Inc. (-0,27%), но бумага растеряла все свои достижения к закрытию. Неуверенность на рынке привела к падению доходностей по 10-летним казначейским обязательствам США ниже 1,82%. Впрочем, этому также способствовал неожиданный рост числа первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе до 225 тыс. вместо ожидаемых 215 тыс. Цены производителей также указывали на то, что борьба ФРС за инфляцию ещё не закончена. В октябре цены производителей (PPI) снизили темпы роста до 1,1% с 1,4% в сентябре, а Core PPI замедлил рост до 1,6% с 2,0% в сентябре. Соответственно, если цены производителей замедляют рост, то можно ждать аналогичной динамики от потребительских цен. Настроение также портил тот факт, что торговые переговоры пока не приносят конкретики. Китай уже вторую неделю подряд озвучивает необходимость поэтапной отмены импортных пошлин, но, как пишет Financial Times, в американской администрации весьма недовольны усилиями Пекина по обеспечению защиты интеллектуальной собственности США. По итогам торгов DJIA снизился на 0,01% до 27781,96 п., а S&P 500 вырос на 0,08% до 3096,63 п.