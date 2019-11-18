ИАЦ «Альпари»: Пара доллар/рубль вернулась к поддержке 63,70 руб.

В пятницу, 15 ноября, торги по рублю завершились ростом по доллару и небольшим снижением по евро. Пара доллар/рубль понизилась на 0,33%, до 63,75 руб., фунт/рубль – на 0,04%, до 82,37 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,01%, до 70,50 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по иностранным валютам. Рубль укрепился на фоне ослабления доллара США. На американской сессии российская валюта получила поддержку от роста нефтяных котировок.

Основной причиной ослабления доллара США и роста цен на нефть стали позитивные новости и ожидания телефонных переговоров по торговой сделке между представителями США и Китая. Любая новость по сделке оказывала влияние на рынок.

Советник по экономике США Ларри Кудлоу заявил, что США и Китай близки к заключению торгового соглашения. Переговоры он назвал очень конструктивными.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что в деталях будущего торгового договора наблюдается прогресс. Обе стороны хотят заключить договор по окончании первой фазы переговоров.

В воскресенье стало известно, что в ходе телефонной беседы вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсудил с американскими коллегами — торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучиным — вопросы, касающиеся соглашения. Стороны договорились о продолжении контактов, чтобы разрешить спорные вопросы.

В понедельник, 18 ноября, на торгах в Азии цена за баррель Brent держится вблизи пятничного максимума $63,62, она находится у сопротивления. Рост котировок сдерживает прогноз ОПЕК на 2020 год. Картель ожидает, что спрос на их сырую нефть в следующем году составит в среднем 29,58 млн баррелей в сутки, что на 1,12 млн баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году. Если цена в понедельник устоит выше $63,30 за баррель, то ждем повышения до $64,50.

На торгах в Азии основные валюты показывают смешанную динамику. Фунт и евро торгуются в плюсе, остальные в минусе. Сегодня понедельник, поэтому с европейской сессии может быть движение против пятничного падения курса доллара.

Пара доллар/рубль откатилась до уровня поддержки 63,70 руб. На 11:40 мск торги на Московской бирже демонстрируют практически нулевую динамику. Если в понедельник торги завершатся ниже него, то ждем падения котировок до 63,50 руб. Если после того, как рынок сегодня отреагирует на новости из Китая, начнется восходящее движение по доллару, то в качестве цели можно рассмотреть уровень 64 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»