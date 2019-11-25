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ИАЦ «Альпари»: EUR/USD продавцы встретились с сопротивлением

25 ноября 2019

В пятницу, 22 ноября, торги по евро завершились снижением на 40 пунктов. Единая валюта подешевела на торгах в Нью-Йорке после выхода американской статистики. Индексы от Markit по деловой активности в промышленности и сфере услуг в США за ноябрь оказались выше предыдущих и прогнозируемых уровней. Также вырос ноябрьский индекс деловой активности в Мичигане.

 

Запланированная статистика (GMT +3): 

  • 12:00 Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за ноябрь.
  • 14:00 Британия выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за ноябрь.
  • 15:30 США опубликуют индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за октябрь.
  • 16:30 Канада представит отчет об изменении объема оптовой торговли за сентябрь, а

Текущая ситуация:

Ожидания по пятнице полностью оправдались. Удивила агрессивность продавцов перед выходными, потому что данные по деловой активности в США от Markit оказывают меньшее влияние на рынок, чем данные от ISM.

По волновой структуре снижение не завершилось. Падение остановилось на 67 гр. и трендовой линии от минимума 1,0879. Поскольку сегодня понедельник, а в пятницу большую часть времени пара евро/доллар снижалась, то можно рассмотреть движение против пятницы до балансовой линии Lb – 1.1050.  После 67-го градуса следующим целевым уровнем для продавцов выступит 1,0992.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 

 

 

 

 


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