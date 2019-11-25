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Курсы валют ЦБ РФ на 25 ноября: 63,7637 руб/доллар США и 70,3122 руб/евро

25 ноября 2019
ЦБ РФ с 26 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,7637 руб.
  • 1 евро - 70,3122 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,6739 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0536 р. (0,08%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2085 р. (0,30%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1200 р. (0,13%).

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