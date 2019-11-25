Альфа-Банк запустил торговлю валютными биржевыми ПИФами УК Альфа-Капитал

Брокерское подразделение Альфа-Банка — Альфа-Директ — запустило биржевую торговлю тремя валютными биржевыми ПИФами УК Альфа-Капитал.

«Торговля биржевыми ПИФами ведется как в долларах, так и евро без конвертации в рубли. Минимальная сумма покупки — 1 пай, что составляет порядка 10-12 USD/EUR (в зависимости от текущей цены инструмента на бирже). Таким образом, биржевой ПИФ — это доступный, привлекательный и удобный инструмент для валютных инвестиций», — подчеркнул руководитель дирекции брокерских операций Альфа-Банка Сергей Рыбаков.

«Биржевые фонды с момента своего появления в 2018 году зарекомендовали себя как релевантный широкому кругу инвесторов инструмент за счет низкой комиссии, минимального порога входа и в нашем случае — валютной экспозиции. Активы биржевых фондов под управлением только УК „Альфа-Капитал“ уже превышают 3,5 млрд. руб. Мы рады предложить клиентам Альфа-Банка передовые решения, отвечающие запросам клиентов в части простых, понятных и перспективных валютных решений», — отметила Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал».

Альфа-Банк выступает одним из провайдеров, обеспечивающих доступ клиентов на Московскую биржу через брокерский счет. В рамках брокерского обслуживания Альфа-Банка возможно приобретение трех БПИФов Альфа-Капитал в режиме биржевых торгов 10:00 — 18:45 в рабочие дни:

БПИФ «Технологии 100» – доллары США (экспозиция на акции глобальных технологических компаний)

БПИФ «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»– доллары США (экспозиция на 500 компаний американского рынка, имеющих наибольшую капитализацию)

БПИФ «Европа 600» – евро (экспозиция на акции компаний 17 стран еврозоны).

Для покупки биржевых ПИФов через Альфа-Директ клиенту необходимо иметь брокерский счет в Альфа-Банке. Клиенты банка могут открыть его онлайн через мобильный торговый терминал и личный кабинет Альфа-Директ, другие инвесторы могут открыть брокерский счет онлайн на сайте www.alfadirect.ru или в мобильном торговом терминале Альфа-Директ через авторизацию на Госуслугах.