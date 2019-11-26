ИАЦ «Альпари»: Евро/доллар обновил пятничный минимум

На торгах в Европе основные валюты демонстрируют смешанную динамку. Британец укрепился к доллару, евро, наоборот, ослабился. Перекос в однонаправленных парах вызвала своим снижением кросс-пара евро/фунт.

Евро мог просесть после публикации индексов от IFO по Германии, которые показали, что настроения в регионе по-прежнему находятся на низком уровне. Индекс деловых ожиданий составил 92,1 против прогноза 92,6.

Позиции по британцу улучшились на фоне статистики (розничные продажи) и опубликованного опроса общественного мнения, согласного которого, консерваторы продолжают уверенно лидировать с большим отрывом от лейбористов (44% против 30%).

Пара фунт/доллар повысилась до 1,2885. Пара евро/доллар снизилась до 1,1005. Продавцы ненамного принизили пятничный минимум. Цена торгуется вблизи 67-го градуса (утренний обзор). Что сформировалось по фунту, ожидал увидеть по евро. Коррекция до балансовой линии (1,1048) по-прежнему актуальна, только сейчас на горизонте замаячил уровень 1,0965. Промежуточным уровнем поддержки выступит 1,0992.

Европейская статистика:

Баланс объема розничных продаж за ноябрь в Великобритании составил -3% (прогноз был -10%, предыдущее значение -10%). Индекс деловой активности немецкого института IFO в Германии за ноябрь составил 95.0 (прогноз был 95.0, предыдущее значение 94.6).

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»