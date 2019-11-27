Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций ХК «Новотранс» объемом 6 млрд рублей

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска пятилетних биржевых облигаций АО «Холдинговая компания «Новотранс» серии 001Р-01 общим объемом 6 млрд рублей.

Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 млрд рублей с ориентиром ставки первого купона 8,5-9% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,77-9,31% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило более 40 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов.

Интерес к дебютному выпуску позволил увеличить итоговый объем выпуска до 6 млрд рублей, а также снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта ниже первоначального ориентира — на уровне 8,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,04%.

«Это дебютная сделка холдинговой компании „Новотранс“ на облигационном рынке. В августе компания получила рейтинг кредитоспособности ruA „Эксперт РА“ со стабильным прогнозом. Мы довольны результатами размещения: в ходе букбилдинга объем спроса достигал более 8 млрд рублей, это отличный задел для будущих размещений компании на облигационном рынке», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

«Изначально инвесторы были ориентированы на объем размещения 5 миллиардов рублей. В ходе сбора заявок спрос существенно превысил ожидание. Мы приняли решение сделать отсечение от собранного объема до 6 миллиардов. Финальная ставка при этом снижена до 8,75%. Мы благодарим за поддержку и высокий профессионализм Альфа-Банк, BCS Global Markets и банк „ФК Открытие“, которые организовали успешное размещение и позволили нам привлечь средства на привлекательных условиях», — рассказала председатель совета директоров АО ХК «Новотранс» Алина Гончарова.

Техническое размещение запланировано на 4 декабря. Организаторами размещения также выступают BCS Global Markets и банк «Открытие».