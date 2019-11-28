ИАЦ «Альпари»: Евро подешевел на данных из США

На торгах в Европе основные валюты торгуются в узких коридорах. Одни демонстрируют небольшую положительную динамику, другие – отрицательную. В минусе торгуется японская йена и евро. В лидерах роста находится британский фунт (+0,18%).

Поддержку «британцу» оказали данные последнего опроса общественного мнения компании YouGov, согласно которым лейбористы сократили отрыв от консерваторов до 11%. Сейчас через данные опроса СМИ будут оказывать влияние на пары с фунтом. Выборы состоятся 12 декабря. Курс евро/фунт упал почти на 46 пунктов до уровня 0.8541.

В 16.30 мск. США опубликовали предварительные данные по ВВП за 3-й квартал. Индекс ВВП составил 2,1% против предыдущей оценки 2,0% и прогноза 1,9%. Также вышли отличные данные по изменению объёмов заказов на товары длительного пользования за октябрь. На опубликованной статистике доллар укрепился по всему рынку. Пара евро/доллар снизилась до 1,1004. По-прежнему ожидается ее ослабление до 1,0990.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»