Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 ноября: 3 002,4500 руб/1 г золота и 34,8300/1 г серебра
28 ноября 2019
ЦБ РФ с 28 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 002,4500 руб.
- 1 грамм серебра - 34,8300 руб.
- 1 грамм платины - 1 853,1300 руб.
- 1 грамм палладия - 3 710,3799 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,0000 р. (0,07%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1000 р. (0,29%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,6200 р. (0,14%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,1200 р. (0,19%).
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