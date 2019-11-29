ИАЦ «Альпари»: Нефтяной рынок слегка давит на рубль

В четверг, 28 ноября, торги по рублевым парам завершились ростом. Рубль подешевел к доллару на 0,17%, до 64,07 руб., к евро – на 0,26%, до 70,52 руб., к фунту – на 0,21%, до 82,77 руб.

Торги по рублю на Мосбирже открылись снижением. Рубль торговался по отношению к иностранным валютам в минусе до закрытия вечерней сессии. На всех биржах волатильность и активность трейдеров была низкой на фоне празднования в США Дня благодарения. Влияние на рынки оказывали новости по Великобритании, Гонконгу и Китаю.

«Британец» получил поддержку от данных опроса общественного мнения компании YouGov. Согласно полученным данным, Консервативная партия Великобритании на предстоящих выборах 12 декабря может получить большинство в парламенте.

Президент США Дональд Трамп подписал закон, направленный на поддержку протестующих в Гонконге. Китаем. Китай осудил вмешательство США во внутренние дела Гонконга, угрожая местью, но воздерживается от неё из-за переговоров. Китай, скорее всего, внесет в черный список авторов Гонконгского законопроекта.

В пятницу, 29 ноября, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,43%, до $62,99 за баррель. Давление на нефтяной рынок постепенно нарастает. Покупатели рискуют потерять контроль над ситуацией. Цена находится в середине торгового диапазона, который зародился 3 октября. Если пройдем $62,85, то нас ожидает снижение котировок до $61,05 за баррель. Если уровень $61 не устоит, то падение ускорится до $60,20.

Нефтяной рынок окажет давление на Мосбиржу во время открытия торгов. Трейдеры обеспокоены тем, что подписание законопроекта по Гонконгу может задержать подписание предварительного торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем.

В 10:50 мск на торгах Московской биржи рубль умеренно снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти. Курс доллара расчетами «завтра» достиг 64,09 рубля, курс евро — отметки 70,58 рубля. Стоимость нефти утром снижется 0,13% — до $63,79 за баррель Brent. Сегодня в США раннее закрытие бирж, поэтому в парах доллар/рубль и евро/рубль сохранится боковое движение около уровней 64,00 руб. и 70,55 руб. соответственно.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»