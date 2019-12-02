ИАЦ "Альпари": Рубль незначительно пострадал от обвала цен на нефть

В пятницу, 29 ноября, по итогам дня подешевел к иностранным валютам. Рубль подешевел к доллару на 0,39%, до 64,31 руб., к евро – на 0,49%, до 70,87%, к «британцу» – на 0,53%, до 83,22 руб.

За неделю пара доллар/рубль выросла на 0,7%. Наибольшие потери рубль понес в понедельник (25 ноября) и пятницу (29 ноября). Ослабление рубля было вызвано снижением интереса инвесторов к рисковым активам на фоне обеспокоенности тем, что торговая сделка между США и Китаем может быть перенесена на следующий год, а также подешевевшей нефти.

В четверг американские рынки были закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, в пятницу у них было ранее закрытие. На тонком рынке цена на Brent упала почти на 6%, до $60,34 за баррель, пара доллар/рубль выросла на 0,39%, до 64,31 руб.

В понедельник, 2 декабря, на торгах в Азии нефть Brent торгуется в плюсе на 0,89%. Рынок открылся ростом на фоне сильной китайской статистики. На выходных вышел официальный индекс деловой активности в производственном секторе Китая. В ноябре он вырос до 50,2 с 49,3 пункта. Сегодня вышел производственный индекс PMI от China Ccaixin / IHS Markit. Индекс вырос на 51,8 против 51,7 в октябре.

Нефтетрейдеры ожидают встречи ОПЕК+, которая состоится в Вене 5 декабря. 6 декабря соберутся министры стран-участниц ОПЕК+. Эксперты ожидают продления сроков соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+ по итогам декабрьской встречи. Картель планируют рассмотреть вопрос о возможном сокращении объёмов добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Об этом заявил министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.

В рамках коррекции по нефти ожидается умеренное восстановление цены до $62. Сегодня задача покупателей удержать уровень $60,60. Если он не устоит, нас ожидает падение курса до $59,15. При благоприятном стечении обстоятельств цена вернутся к уровню $63,15.

Рубль торгуется в плюсе. Уже сейчас можно сказать, что торги на Мосбирже откроются снижением по рублевым парам примерно на 0,2%. Пара доллар/рубль по-прежнему находится в боковом тренде с конца октября. Ценовой диапазон составляет примерно 2%. Его верхняя граница проходит через 64,50. Если сделать поправку на внутридневной локальный бычий тренд, то через 64,85 руб.

Учитывая неопределенность между США и Китаем, давление на рубль сохранится. Ожидается, что Трамп отложит введение тарифов 15 декабря, чтобы поддержать переговоры, но в этом году сделка маловероятна. Если торги по доллару в понедельник закроются ниже 64,10 руб., то ждем его ослабления в район 63,85 руб. А так актуальны колебания около 64 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»