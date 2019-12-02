Валютная пара EUR/USD: ожидается рост до 1,1033

В пятницу, 29 ноября, торги по евро завершились ростом. В США был короткий день, в связи с чем объемы торговых операций на рынке были невысокими. На тонком рынке пара евро/доллар обновила недельный минимум на 1,0981 и обновила дневной максимум на 1,1028. Каких-то значимых новостей за отскоком не стояло.

Рынки открылись ростом на фоне сильной китайской статистики, которая вышла в субботу. Официальный индекс деловой активности в производственном секторе Китая в ноябре вырос до 50,2 с 49,3 пункта. Утром вышел производственный индекс PMI от China Ccaixin/IHS Markit. Индекс вырос на 51,8 против 51,7 в октябре.

Рост был ограниченным, потому что появилась информация, что переговоры по достижению американо-китайского торгового соглашения были приостановлены в связи с принятым в США законом о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал Axios со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

Сегодня по прогнозу ожидается коррекции к пятничному росту до 1,1002. Падение может остановиться на 1,1010. Там, скорее всего, поддержку окажет балансовая линия. Так как в пятницу покупатели смогли превысить максимумы 1,1013 и 1,1018, то откаты интересно рассматривать для входа в длинные позиции. Первоначальная цель – 1,1033.

На этой неделе из важных событий: решения по процентной ставке РБА и Банка Канады, изменение объема ВВП Австралии, а также пейролс (рынок труда в США). Сегодня внимание трейдеров направлено на приближение парламентских выборов в Великобритании, которые пройдут через две недели. С речью выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард. А в Штатах выйдет индекс деловой активности ISM в производственном секторе за ноябрь.

В 11:55 мск в Германии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе Markit за ноябрь.

В 12:30 мск Великобритания опубликует индекс деловой активности в производственном секторе Markit за ноябрь.

В 17:00 мск с речью выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард.

В 18:00 мск США представит индекс деловой активности ISM в производственном секторе за ноябрь.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»