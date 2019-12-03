ИК "Фридом Финанс": Китайская статистика задает торгам позитивный тон

Фондовые индексы США завершили торги 29 ноября в минусе, прервав четырехдневный рост. Разворот вниз был вызван обеспокоенностью инвесторов по поводу возможного обострения конфликта между США и Китаем, после того как Дональд Трамп подписал закон о поддержке протестующих в Гонконге. S&P500 опустился на 0,40%, на отрицательной территории закрылись все 11 входящих в индекс секторов. Лидером снижения из обвала фьючерсов на нефть почти на 4% стала энергетическая отрасль. Инвесторы опасаются, что участники соглашения ОПЕК+ не договорятся о продления ограничений в отношении добычи.

Мировые фондовые площадки торгуются сегодня в плюсе на фоне неожиданно сильных макроэкономических данных из Китая. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за ноябрь вырос, и это дает надежду на восстановление мировой экономики. Позитивным настроениям на рынке способствует сильные данные онлайн-продаж в «черную пятницу» в США. Кроме того, участники торгов по-прежнему ожидают заключения соглашения о взаимной торговле между КНР и США.

Азиатские фондовые индексы демонстрируют рост. Японский Nikkei прибавляет больше 1%. Шанхайский индекс CSI 300 в плюсе на 0,4%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%, несмотря на очередные уличные акции протеста. Европейские площадки открылись в зеленом секторе.

Спрос на безопасные активы резко снизился. Облигации падают в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США выросла с 1,77% до 1,85%. Золото дешевеет к $1450 за унцию. Нефть марки Brent пытается восстановиться после обвала к $62 за баррель. Учитывая заметное усиление аппетита к риску, ждем, что индекс S&P500 сегодня попробует обновить максимум и подняться выше 3150 пунктов.

Из важных макроэкономических данных сегодня стоит обратить внимание на индекс деловой активности PMI от ISM в ноябре, который обещает подняться, хотя и останется ниже 50. Синхронное с китайским повышение американской деловой активности укрепит веру инвесторов в ускорение роста мировой экономики, что окажет поддержку фондовым площадкам.

Техническая картина по S&P500 остается смешанной. В краткосрочной перспективе восходящая динамика может сохраниться, но также вероятна и коррекция. Из-за сокращенного торгового дня 29 ноября торговые обороты были низкими, поэтому падение может быть незначительным. Индекс RSI по-прежнему указывает на перекупленность рынка. Однако индикатор MACD вышел в плюс, что позитивно. Моментум сильный, и это сигнализирует об уверенности «быков».

В поле зрения

WDAY

3 декабря отчет представит Workday, специализирующаяся на разработке облачных технологий. Ожидаемый рост выручки и прибыли может положительно отразиться на акциях компании. Лидирующее положение Workday на рынке облачных решений для HR способствует расширению ее доли рынка. К тому же у компании высокий уровень удовлетворенности клиентов (выше 97%), что благоприятствует увеличению продаж и других продуктов, например финансовых. Компания сохраняет потенциал международной экспансии. Все это означает хорошие перспективы для продолжения роста выручки двухзначными темпами в ближайшие годы, что будет способствовать удорожанию акций.

KR

5 декабря результаты за квартал представит американская сеть супермаркетов Kroger. Компания ждет снижения EPS, однако сохраняющийся рост выручки и планы по трансформации могут придать положительный импульс ее бумагам. Ритейлер продолжает реализацию стратегии Restock, которая предполагает повышение маржи и развитие онлайн-торговли. Недавно компания представила обновление стратегии, осуществление которой способно усилить долгосрочный потенциал и улучшить перспективы 2020 года. Компания успешно повышает эффективность операций и развивает онлайн-решения, что позитивно сказывается на продажах. Налаживание все большего числа партнерских отношений также плюс для онлайн-направлений. Kroger способна присоединиться к ритейлерам, которые хорошо отчитались в этом сезоне благодаря развитию в сегменте интернет-продаж.

ICE

Акции Intercontinental Exchange демонстрируют устойчивый рост благодаря успешной стратегии и могут быть интересны консервативным инвесторам в силу низкой беты. Бизнес компании по организации торгов характеризуется низкой волатильностью выручки, что может стать плюсом в условиях коррекции на фондовых площадках. Среди драйверов роста для бизнеса ICE стоит выделить развитие в сегменте долговых рынков, а также продолжение экспансии в новых странах. Акции компании стоят дешевле, чем бумаги ее основных конкурентов вроде CME. При этом у Intercontinental Exchange более диверсифицированная выручка, что может указывать на недооценность ее бумаг.

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс».