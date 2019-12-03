ИАЦ "Альпари": Если нет идей – продавай

Первый торговый день декабря для российского рынка акций прошел не очень результативно: ведущие бенчмарки закрываются в минусе. Индекс МосБиржи чуть снизился и отступил к 2930 пунктам, индекс РТС консолидируется около 1437 пунктов. Вероятный коридор колебаний по рублевому индикатору на вторник составляет 2915-2945 пунктов, по валютному – находится в пределах 1430-1443 пункта.

Акции «Северстали» сегодня резко снизились - во вторник, 3 декабря, компания закрывает реестр для получения дивидендов. Бумаги еще несколько дней останутся под давлением и могут спуститься к 870 руб., однако позже способны вернуться в диапазон 891-938 руб.

Вниз продолжают сползать и акции «Сургутнефтегаза». Тренду уже три недели, и пока в информационном поле нет ничего, что способно было бы сдержать просадку. Область промежуточных поддержек соответствует 42,50-42,80 руб. и смотрится довольно прочной, но если общерыночные настроения продолжат ухудшаться, она быстро будет пробита вниз.

Акции «М.Видео» в понедельник предприняли попытку выйти из «боковика» 480-506 руб., и она почти удалась. По итогам дня бумага не смогла закрепиться выше верхней границы коридора, но нельзя исключать, что завтрашние попытки будут успешнее. Тогда, при закреплении над 506 руб., может появится новая цель на уровне 512 руб.

Рублевые пары скучают. Рубль ранее немного ослаб, но инвесторы пока не решили, продают они или покупают, поэтому все заглохло. Доллар США вечером в понедельник балансирует возле 64,30 руб. и может провести ближайшие сутки в границах 64,15-64,50 руб. Евро смотрится неплохо рядом с 71,13 руб. и способен подняться к 71,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»