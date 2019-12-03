Комментарии

ИАЦ "Альпари": Если нет идей – продавай

3 декабря 2019

Первый торговый день декабря для российского рынка акций прошел не очень результативно: ведущие бенчмарки закрываются в минусе. Индекс МосБиржи чуть снизился и отступил к 2930 пунктам, индекс РТС консолидируется около 1437 пунктов. Вероятный коридор колебаний по рублевому индикатору на вторник составляет 2915-2945 пунктов, по валютному – находится в пределах 1430-1443 пункта.

Акции «Северстали» сегодня резко снизились - во вторник, 3 декабря, компания закрывает реестр для получения дивидендов. Бумаги еще несколько дней останутся под давлением и могут спуститься к 870 руб., однако позже способны вернуться в диапазон 891-938 руб.

Вниз продолжают сползать и акции «Сургутнефтегаза». Тренду уже три недели, и пока  в информационном поле нет ничего, что способно было бы сдержать просадку. Область промежуточных поддержек соответствует 42,50-42,80 руб. и смотрится довольно прочной, но если общерыночные настроения продолжат ухудшаться, она быстро будет пробита вниз.

Акции «М.Видео» в понедельник предприняли попытку выйти из «боковика» 480-506 руб., и она почти удалась. По итогам дня бумага не смогла закрепиться выше верхней границы коридора, но нельзя исключать, что завтрашние попытки будут успешнее. Тогда, при закреплении над 506 руб., может появится новая цель на уровне 512 руб.

Рублевые пары скучают. Рубль ранее немного ослаб, но инвесторы пока не решили, продают они или покупают, поэтому все заглохло. Доллар США вечером в понедельник балансирует возле 64,30 руб. и может провести ближайшие сутки в границах 64,15-64,50 руб. Евро смотрится неплохо рядом с 71,13 руб. и способен подняться к 71,50 руб. 

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

«Солид Банк» провел семинар в Иркутске
Кредит или облигации: что выгоднее бизнесу?
«Кризис будет. Вопрос – когда?»
Солид Банк провел в Иркутске семинар для предпринимателей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги