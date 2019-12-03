«Открытие Брокер»: Фондовый рынок отметил падением открытие трубопровода "Сила Сибири"

Большую часть первого торгового дня недели и месяца рынок демонстрировал умеренный рост, однако просел под давлением внешнего негативного фона после заявления Трампа о пошлинах на сталь и алюминий из Латинской Америки. Рубль при этом подорожал к доллару на фоне растущей нефти. В преддверии ключевого заседания ОПЕК в Вене на рынке циркулируют слухи о возможном более глубоком сокращении добычи.



По итогам торгов 2 декабря индекс Московской биржи упал на 0,48% до 2921,18 пункта, а индекс РТС снизился на 0,39% до 1432,81 пункта. Объем торгов в основной секции Мосбиржи составил 56,257 млрд рублей.



Акции «Газпрома» внесли наибольший вклад в снижение индекса, опустившись на 1,36% до 254,05. «Газпром» с показателем 18,214 млрд рублей стал лидером по объемам торгов. Акции Yandex показали максимальное снижение среди бумаг индекса, упав на 2,7% до 2620,6. Сегодня 22 из 41 входящей в индекс акции снизились, а 18 выросли.

"Сила Сибири"



Сегодня президент РФ Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин официально открыли трубопровод "Сила Сибири".



Начало поставок дает России доступ к огромному новому рынку вне Европы, которая остается крупнейшим потребителем российского газа. Поставки по трубопроводу к 2025 году, как планируется, вырастут до 38 млрд куб. в год. В этом случае Китай станет вторым по величине потребителем российского газа после Германии, которая в 2018 г. закупила 58,8 млрд куб. Поставки будут осуществляться с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений, при этом газ по трубопроводу "Сила Сибири" пойдет не только на экспорт, но и на Амурский газоперерабатывающий завод. РФ и Китай заключили соглашение о поставках на 30 лет. Однако ценовая политика поставок не раскрывается. Многие аналитики предполагают, что в основе цены поставок газа лежит стоимость нефти или корзины нефтепродуктов.



Внешний фон



Большую часть дня позитивная динамика на внешних площадках оказывала фоновую поддержку российскому рынку. Публикация китайского индекса PMI в обрабатывающей промышленности за ноябрь стимулировала спрос на старте торгового дня. Показатель составил 51,8 пункта по сравнению с 51,7 пункта в октябре. Консенсус прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предполагал ноябрьский PMI на уровне 51,5 пункта. Согласно методологии расчета показателя, значение выше 50 пунктов сообщает о расширении деловой активности.



В ходе европейской сессии в окончательном чтении были опубликованы ноябрьские показатели PMI для обрабатывающих отраслей Италии, Германии, Франции, Еврозоны (в целом), а также Великобритании. Все цифры были немного скорректированы в сторону повышения относительно первого чтения, но остались ниже 50 пунктов, по-прежнему сообщая о замедлении производственной активности.



Отдельно стоит отметить, что российский PMI в обрабатывающей отрасли по итогам ноября составил 45.6 пункта (минимальное значение с мая 2009 г.), что оказалось хуже прогнозных оценок (48,1 пункта) и октябрьского значения (47,2 пункта).



Однако во второй половине торгов в Европе фондовые индексы перешли в фазу снижения, поскольку президент США обвинил Бразилию и Аргентину в масштабной девальвации своих валют и заявил, что восстановит пошлины на импорт стали и алюминия из этих стран.



Индекс Euro STOXX 600 снижается на 1,47% до 401,36 пункта, германский DAX падает на 1,82% до 12994,71 пункта.



Нефть



В отличие от акций, рынок нефти позитивно проводит первый декабрьский торговый день. Brent вечером дорожает на 0,78% до $60,96 за баррель, американский бенчмарк WTI прибавляет в цене 1,21% до $55,84 за баррель.



Поддержку нефтяным котировкам оказали слухи о том, что по итогам стартующей в ближайший четверг встречи ОПЕК в Вене ОПЕК может согласовать более глубокое сокращение объемов производства. ОПЕК, Россия и их союзники по сделке могут усилить сокращение добычи нефти как минимум на 400 тыс. баррелей в день до июня, сообщил Reuters со ссылкой на два анонимных источника, знакомых с ходом переговоров. Саудовская Аравия заинтересована в росте цен перед IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco. При этом ОПЕК накануне проанализировала рынок и пришла к выводу, что без дополнительного сокращения поставок в первом полугодии следующего года предложение будет превышать спрос, нарушая баланс.



Аналитики Bank of America Merrill Lynch Research в понедельник повысили таргеты по акциям и депозитарным распискам компаний российского нефтегазового сектора. Наиболее привлекательными эксперты BoAML считают в секторе бумаги «Лукойла», «Газпрома», «Газпром нефти», «Татнефти». Рекомендацию "держать" аналитики сохранили для «Новатэка», «Роснефти» и обыкновенных акций «Сургутнефтегаза». Продавать банк рекомендовал только привилегированные акции «Транснефти».

Рубль

Курс доллара по отношению к рублю на межбанковских торгах до открытия валютной секции Московской биржи сформировал суточный пик на уровне 64,485 за единицу американской валюты, однако во второй половине дня демонстрировал нисходящую динамику и опустился до 64.167. Сейчас курс торгуется на уровне 64.223, что на 0,15% ниже котировок закрытия в пятницу.



Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24» сказала, что потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняется. В настоящий момент ключевая ставка составляет 6,5%. Целесообразность дальнейшего снижения совет директоров Банка России оценит исходя из поступающих макроэкономических данных. Согласно опросу, который накануне среди экспертов провело агентство Reuters, ЦБ может в ближайшие месяцы сократить ставку до 6,00%.



Экономический рост пока не очень высокий, в 2019 г. он будет 0,8-1,3%. Расходы на нацпроекты могут стимулировать рост экономики в 2-3% к 2022 году, отметила глава Банка России. По ее мнению, банковская система РФ устойчива, у неё есть достаточный капитал и ликвидность.

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»