ИАЦ «Альпари»: Рост цен на нефть вернет доллар к 63,85 руб.

В понедельник, 2 декабря, торги по рублю завершились снижением к евро и ростом к доллару. Пара доллар/рубль снизилась на 0,22%, до 54,17, фунт/рубль – на 0,31%, до 82,96 руб. Пара евро/рубль выросла на 0,38%, до 71,14 руб.

Торги на Мосбирже открылись ослаблением по рублю. Его ослабление было вызвано ростом напряженности между США и Китаем после подписания Д.Трампом законопроекта по Гонконгу.

Рубль находился под давлением в течение часа, после чего он начал отыгрывать потери на фоне роста нефтяных котировок, которые на торгах в Азии повысились на 0,9%.

Рубль ускорился к доллару и евро на вечерних торгах. Участники рынка отыгрывали ослабление доллара на глобальном валютном рынке. Основным фактором ослабления доллара стали слабые данные в США. Индекс деловой активность ISM в США за ноябрь оказался ниже прогнозируемого уровня, также как и индекс расходов на строительство за октябрь. Статистика оказала негативное влияние, как на курс доллара, так и на фондовые индексы.

Ослабление доллара началось до выхода данных в США перед выступлением главы ЕЦБ К. Лагард. Из-за резкого укрепления евро на форекс рубль закрылся против единой валюты снижением.

Во вторник, 3 декабря, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Покупателям пока не удается восстановить потери, которые они понесли в пятницу 29 ноября. Рынок находится в ожидании новых драйверов. Сегодня ожидается, что цена на Brent останется торговаться в диапазоне $60,00 - 62,55 за баррель Brent.

Так как пара доллар/рубль вернулась к уровню 64,15 руб., то у продавцов появился шанс вернуть цену на 64,00 руб. Цена останется торговаться в диапазоне 63,50 – 64,50 руб. Она в нем пробудет до тех пор, пока не прояснится ситуация с торговым соглашением между США и Китаем. Также стоит следить за динамикой цен на нефть. Нефтетрейдеры ожидают результаты встречи ОПЕК, которая пройдет 5-6 декабря. Ожидается продление сделки и сокращение добычи нефти на 0,4 млн баррелей в сутки.

Сегодня к 11:45 мск на валютной секции Мосбиржи рубль демонстрирует умеренное укрепление к доллару и евро. Рост цен на нефть вернет пару доллар/рубль к уровню 63,85 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»