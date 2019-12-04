Комментарии

ИАЦ "Альпари": Cирийская лира упала до исторического минимума

4 декабря 2019

Сирийская лира сегодня упала до исторически низкой отметки 900 за один доллар США, что превысило официальный курс более чем в два раза. Падение валюты Сирии вызвано событиями в Ливане, где из-за протестных акций наблюдаются перебои в работе банков, а также введены ограничения в выдаче валюты.

Кроме того, на ситуации сказываются экономические санкции против Сирии и уничтожение значительного числа производств в ходе войны. На «черном» рынке курс установился выше отметки 900 лир за доллар, в то время как официальный курс, установленный ЦБ Сирии, составляет 434 лиры за доллар. Ожидается новая масштабная девальвация сирийской лиры. До начала сирийского конфликта в 2011 г. доллар стоил около 50 лир. Обратится ли Сирия за финансовой помощью? К МВФ просьбы о помощи, конечно, бесполезны, а вот к Москве могут дать результат. Международные резервы России составляют $540 млрд. Однако, это, прежде всего, не экономическое, а военно-политическое решение. И принимать его будет только Владимир Путин.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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