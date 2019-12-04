ИК «Фридом Финанс»: Риск новых пошлин ставит рост под вопрос

Основные фондовые индексы 2 декабря продемонстрировали самое большое однодневное падение почти за восемь недель. Поводом для этого стали данные по промпроизводству в США за ноябрь, зафиксировавшие продолжение снижения. Кроме того, новости с торгового фронта опять заставили инвесторов искать защитные позиции. Производственный индекс ISM за ноябрь неожиданно снизился до 48,1 п. Президент Трамп заявил, что восстановит тарифы на импорт стали и алюминия из Аргентины и Бразилии, поскольку эти страны девальвировали свои валюты. Также президент заявил о готовности повысить ввозные пошлины для Китая, если тот не пойдет на заключение торгового соглашения.

По итогам вчерашней сессии S&P500 снизился 0,86%, до 3113,9 пункта. Лидерами падения стали секторы недвижимости, промышленности и информационных технологий, потерявшие более 1%.

Мировые фондовые площадки сегодня показывают смешанную динамику. Инвесторы негативно восприняли новости о пошлинах на импорт стали и алюминия из Аргентины и Бразилии. К тому же США заявили о намерении обложить ввозными тарифами товары из Франции объемом $2,4 млрд. Появились сообщения, что китайские власти готовят список американских компаний, в отношении которых могут быть введены санкции. Признаки усиления протекционизма негативно влияют на настроения инвесторов, так как служат дальнейшему замедлению глобальной экономики.

Азиатские индексы в основном торгуются в красном секторе, отыгрывая вчерашнее падение в Штатах. Японский Nikkei теряет 0,6%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,2%, Шанхайский CSI 300 растет на 0,4%. Европейские площадки открылись в плюсе после вчерашней существенной просадки.

Спрос на безопасные активы при этом не активен. Облигации не растут цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США колеблется у 1,83%. Золото растет выше $1450 за унцию. Котировки Brent поднялись выше $62 за баррель на новостях о том, что Саудовская Аравия намерена убедить участников соглашения ОПЕК+ сократить добычу для повышения оценки Aramco во время IPO. После масштабного падения индекс S&P500 может взять передышку, однако из-за слабого спроса на рисковые активы не исключено продолжение коррекции до 3100 пунктов.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

После закрытия предстоящих торгов отчитаются технологические компании Salesforce.com и Workday. Лидирующее положение Workday на рынке облачных решений для HR способствует расширению ее доли рынка. Ожидаемый рост выручки и прибыли может положительно отразиться на акциях компаний. Что касается Saleforce, то инвесторам предстоит оценить негативное влияние протестов в Гонконге и Brexit на расходы бизнеса в сфере программного обеспечения.

Техническая картина по S&P500 остается смешанной. Коррекция может продолжиться. Показатели моментума MACD и RSI снизились, что указывает на увеличивающийся потенциал продавцов. Уровнями поддержки для индекса широкого рынка при продолжении коррекции станут отметки 3070 и 3025 пунктов. Если он удержится выше этих уровней, рост может возобновиться.

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»