Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 декабря: 3 032,1899 руб/1 г золота и 34,8000/1 г серебра
4 декабря 2019
ЦБ РФ с 4 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 032,1899 руб.
- 1 грамм серебра - 34,8000 руб.
- 1 грамм платины - 1 858,0000 руб.
- 1 грамм палладия - 3 837,6599 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,9700 р. (0,46%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3300 р. (0,94%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,6200 р. (0,25%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
25,2801 р. (0,66%).
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