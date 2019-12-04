Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 декабря: 3 032,1899 руб/1 г золота и 34,8000/1 г серебра ЦБ РФ с 4 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 032,1899 руб.

1 грамм серебра - 34,8000 руб.

1 грамм платины - 1 858,0000 руб.

1 грамм палладия - 3 837,6599 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,9700 р. (0,46%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3300 р. (0,94%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,6200 р. (0,25%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,2801 р. (0,66%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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