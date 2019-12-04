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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 декабря: 3 032,1899 руб/1 г золота и 34,8000/1 г серебра

4 декабря 2019
ЦБ РФ с 4 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 032,1899 руб.
  • 1 грамм серебра - 34,8000 руб.
  • 1 грамм платины - 1 858,0000 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 837,6599 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,9700 р. (0,46%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3300 р. (0,94%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,6200 р. (0,25%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,2801 р. (0,66%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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