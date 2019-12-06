ИАЦ "Альпари": Участники рынка корректируют позиции перед пятничным NFP

На торгах в Европе основные валюты показывают смешанную динамику. В плюсе торгуются фунт, канадский доллар и евро, остальные ушли в отрицательную область. Наибольшие потери к доллару США несет «австралиец» (-0,28%).

Единая валюта укрепляется вслед за британцем. Последние опросы подтверждают, что парламентские выборы 12 декабря будут выиграны консерваторами, со значительным отрывом от лейбористов.

На момент написания обзора евро стоит 1,1099. Цена восстановилась на 61,8% к падению с 1,1118 до 1,1067. Рост сдержанный, поскольку розничные продажи сократились больше, чем ожидалось. Окончательные данные по ВВП совпали со второй оценкой и подтверждают замедление темпов экономического роста к концу года. На стороне покупателей находятся почти все кросс-курсы с евро.

Доллар остается под давлением после вчерашнего релиза индекса ISM в сфере услуг и разочаровывающего отчета от ADP по занятости в частном секторе США. В центре внимания пятничный отчет по рынку труда в США. Важно снова отметить, что между ADP и NFP нет корреляции, поэтому последний может выйти лучше прогноза 168 тыс. По техническому анализу идеальный сценарий для евро, консолидация со средней ценой 1,1080. Ключевая поддержка расположена на 1,1070.

Европейская статистика:

Окончательные данные по ВВП за 3-й квартал +0.2% кв/кв, 1,2% г/г (прогноз был 0,2% кв/кв, 1,2% г/г, предыдущее значение 0,2% кв/кв, 1,2% г/г).

Розничные продажи за октябрь составили -0,6% м/м, +1,4%г/г (прогноз был -0,3% м/м, 2,2% г/г, предыдущее значение -0.2% м/м, +2,7% г/г).

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»