ИАЦ «Альпари»: В целом внешний фон благоприятный перед открытием торгов

Торги нефтью завершились в четверг умеренным ростом, начавшись с отметки $62,6 за баррель марки Brent. В течение дня цена опускалась до $62,4. Затем, пробив сопротивление на $63,5, поднималась чуть выше, до $63,6, но завершила день коррекцией, вблизи $63,0. Поддержку нефти оказали сообщения источников с полей форума ОПЕК+ о рекомендации увеличить сокращение добычи нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки. Однако пока эта информация не получила подтверждение от официальных лиц. Сегодня встреча нефтедобывающих стран в Вене будет продолжена. Утром пятницы котировки черного золота умеренно снизились до $62,8 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $62,2-63,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после прокола сопротивления на $63,5 расширился до $60,1-68,7.

Западные фондовые рынки закрылись в четверг разнонаправленно, европейские преимущественно снижались, а американские умеренно выросли. На этом фоне российские индексы также закрылись разнонаправленно и незначительно. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,05%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля, напротив, вырос на 0,03%. Среди лидеров роста – «М.Видео» (+6,46%) и «НЛМК» (+2,28%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,1%. Утром пятницы большинство индексов стран АТР росло на 0,2-0,6%. Исключением был Shanghai Composite, который терял менее 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3121 п., на 0,11% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост большинства азиатских индексов задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2870-2930 пунктов, по индексу РТС — 1415-1445 пунктов. Сегодня «Сбербанк» опубликует отчетность по РСБУ за 11 месяцев.

Рубль в четверг укрепился. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 63,7225 руб. (-22,75 коп.), а европейская валюта снизилась до 70,7600 руб. (-8 коп.). Разница в динамике двух валют связана с ростом пары EUR/USD с 1,1075 до 1,1105. Утреннее умеренное снижение нефтяных котировок может оказать определенное давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 63,1-64,4 руб., для европейской валюты — 70,1-71,5 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»