Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 декабря: 3 021,3701 руб/1 г золота и 34,5600/1 г серебра ЦБ РФ с 7 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 021,3701 руб.

1 грамм серебра - 34,5600 руб.

1 грамм платины - 1 837,5900 руб.

1 грамм палладия - 3 826,7800 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,9901 р. (0,13%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5800 р. (1,65%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,6700 р. (0,75%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,7099 р. (0,28%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



