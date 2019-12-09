ИК «Фридом Финанс»: Безработица обновила 50-летний минимум благодаря высоким темпам найма

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Отчет по рынку труда показал снижение уровня безработицы до минимума за почти 50 лет при повышении темпов найма и росте заработных плат, что вызвало позитивную реакцию рынков. За ноябрь в экономике США появилось 266 тыс. новых рабочих мест при консенсус-прогнозе 186 тыс. Безработица снизилась до 3,5%, и это стало сюрпризом для инвестиционного сообщества.

Результаты найма остаются уверенными, что удерживает безработицу вблизи 50-летних минимумов. Главным позитивным фактором стало прекращение забастовки в General Motors. На 44 тыс. увеличилось количество работников в промышленном секторе, что почти полностью объясняется ростом показателя в транспортной индустрии на 41 тыс. Но даже без положительного эффекта завершения забастовки темпы роста найма выглядят уверенными благодаря здравоохранению и гостиничному бизнесу. Подобная активность свидетельствует о благоприятных экономических перспективах.

Рост заработных на 3,1% в годовом выражении оказался чуть лучше прогнозов в 3%, что должно положительно отразиться на потребителях — главном и практически единственном на сегодня драйвере американской экономики. В то же время инвестиции и экспорт переживают спад из-за торговых войн. Рост доходов в предпраздничный сезон может усилить потребительскую активность, что будет способствовать уверенным темпа роста экономики в четвертом квартале.

Таким образом, отчет оказался довольно сильным. Сложившаяся на рынке труда ситуация позволит ФРС сохранить ставку на текущем уровне1,5-1,75% по итогам заседания 10-11 декабря, так как страхи по поводу замедления экономики снижаются. Отчет способствовал позитивной реакции фондовых площадок.