ИАЦ «Альпари»: Итоги недели на белорусском валютном рынке (2-8 декабря 2019 года)

Белорусский рубль снижается к валютной корзине третью неделю подряд, и третью же неделю за счет одновременного роста курсов всех трех валют, входящих в ее состав. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,32% до 2,1154 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 1,17% и стоит 2,3479 рублей за евро. Российский рубль подорожал на 0,88% и стоит 3,3195 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,77%.

Всего с начала года доллар подешевел на 2,06%, евро подешевел на 5,07%, а российский рубль подорожал на 6,64%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 1,56%. При этом российский рубль к концу недели вновь обновил максимум с начала года.

На начавшейся неделе мы опять можем столкнуться с ростом иностранных валют к белорусскому рублю. Доллар может подорожать до 2,12 белорусского рубля, а евро вырасти до 2,38 белорусского рубля. С высокой вероятностью российский рубль поднимется до 3,35 белорусского рубля за 100 российских.

В ноябре объем международных резервных активов РБ снизился на $34,9 млн. (-0,4%), и на 1 декабря составил $9,159 млрд. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, снижение уровня ЗВР по итогам ноября обусловлено плановым погашением Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $193 млн.

Решением Правления Нацбанка с 20 ноября ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 9%. В III квартале интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции формируется в соответствии с прогнозными оценками Нацбанка. Ожидается, что в конце 2019 года и в течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5%. Принятое решение обеспечивает сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2020 года.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%, с начала года вырос на 3,9%, за последние 12 месяцев вырос на 5,3%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-октябре вырос на 1,1% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%. На 2020 г. прогнозируется рост ВВП на 2,8%, ориентир по инфляции сохраняется нынешний – не более 5%.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»