ИАЦ "Альпари": Дело о $3 миллиардах

Верховный суд Великобритании начал слушания по делу о еврооблигациях на три миллиарда долларов, которые Украина не выплатила России. Слушания будут продолжаться четыре дня, но решение, скорее всего, вынесут уже в следующем году. Россия победила в предыдущих инстанциях, однако Украина оспорила решение и теперь старается затянуть процесс. Если ей это удастся, то вынесение окончательного решения может занять еще пару лет.

Еврооблигации выпущены в конце 2013 года при президенте Украины Викторе Януковиче. Пришедшие ему на смену власти в итоге отказались возвращать средства. Долг, конечно, бесспорный, общий объем кредита предполагал $15 млрд., однако, объем эмиссии составил только $3 млрд. Дальше случилась революция.

Для России эта сумма не критична, размер международных резервов Российской Федерации составляют $540 млрд., Украины - $21,9 млрд. На прошлой неделе Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на $5,5 млрд.

В принципе было, бы правильно, если бы МВФ, ЕБР или Минфин США погасили украинский долг перед Россией. Россия бы получила деньги, а Запад показал бы Украине свою поддержку. Наша точка зрения, что данный долг будет частично погашен и частично списан. Однако это возможно только после нормализации отношений двух стран.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»