ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2920-2960 пунктов

Российские фишки утром в среду торгуются в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2920-2960 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $63,96 за баррель, теряя 0,59%. Российский рубль – без четкой динамики. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,4-63,7, евро/рубль – 70,4-70,7. Евро/доллар – 1,108.

По информации The Wall Street Journal, Роман Абрамович готов продать клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» за €3,6 млрд. Абрамович купил «Челси» в 2003 году, то есть еще до продажи НК «Сибнефть» «Газпрому», за €140 млн. За это время лондонцы выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы (дважды) и один раз победили на клубном чемпионате мира. Также за это время «Челси» по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Англии и два раза завоёвывал Суперкубок. В общем, Леониду Федуну, который потратил на московский «Спартак» больше миллиарда евро, есть у кого поучиться. Финансовые результаты московский «Спартак» не раскрывает, но, глядя на его место в турнирной таблице, понимаешь, что вероятно стоимость акционерного капитала спартаковцев стремится к нулю.

Роман Абрамович как и в случае с «Сибнефтью» и другими активами всегда был финансовым инвестором, то есть был готов продать актив, если за него предлагали хорошую цену. При этом он всегда работал над повышением фундаментальной стоимости. Полагая, что в конечном счете рост именно фундаментальной стоимости акционерного капитала ведет к росту капитализации, а от последней считается возможная цена сделки. Сама «Сибнефть» и покупка «Сибнефтью» вместе с ТНК «Славнефти» на приватизационном аукционе почти за $2 млрд в декабре 2002 года — это только самая громкая история. Если сделка по продаже Челси состоится, по доходности она будет сопоставима с залоговыми аукционами.

Что касается инвестиций российских олигархов и государственных компаний в российский клубный футбол, то выхлоп на международной арене ноль. Злые языки говорят, что если футбольную сумму направить в пенсионный фонд, то можно было бы не проводить пенсионную реформу. Напомним, игроки российских футбольных клубов, которые не хватают звезд с неба, зарабатывают несколько миллионов евро в год. Вспомним хотя бы историю Кокорина и Мамаева.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»