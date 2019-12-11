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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 декабря: 2 993,4900 руб/1 г золота и 33,9700/1 г серебра

11 декабря 2019
ЦБ РФ с 11 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 993,4900 руб.
  • 1 грамм серебра - 33,9700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 843,7800 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 842,9199 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,1101 р. (0,17%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7400 р. (2,13%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,3600 р. (1,12%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,6501 р. (0,07%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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