Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 декабря: 2 993,4900 руб/1 г золота и 33,9700/1 г серебра ЦБ РФ с 11 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 993,4900 руб.

1 грамм серебра - 33,9700 руб.

1 грамм платины - 1 843,7800 руб.

1 грамм палладия - 3 842,9199 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,1101 р. (0,17%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7400 р. (2,13%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,3600 р. (1,12%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,6501 р. (0,07%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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