Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 декабря: 3 000,2100 руб/1 г золота и 34,0800/1 г серебра
12 декабря 2019
ЦБ РФ с 12 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 000,2100 руб.
- 1 грамм серебра - 34,0800 руб.
- 1 грамм платины - 1 878,1300 руб.
- 1 грамм палладия - 3 880,9299 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,7200 р. (0,22%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1100 р. (0,32%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
34,3500 р. (1,86%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
38,0101 р. (0,99%).
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