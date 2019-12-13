Комментарии

ИАЦ «Альпари»: «Британец» корректируется после ночного ралли

13 декабря 2019

На торгах в Европе основные валюты торгуются в плюсе по отношению к доллару США. В минусе находится йена. Первую строчку занимает «британец». Он обновил максимумы ко всем валютам после убедительной победы Консервативной партии на выборах в Великобритании.

После ралли покупатели отступили на 158 пунктов. Коррекция составила примерно 38% от роста с 1,3051 до 1,3515. Несмотря на нисходящую коррекцию фунт остается в хорошем плюсе (+1,78%). За счет неё и повышения пары евро/фунт курс евро с долларом смог подняться до 1,1186 в начале европейской сессии. Учитывая, что ночью внутридневная волатильность достигала своих максимальных отметок, то коррекционная фаза по всем парам может продолжиться. В рамках коррекции по паре евро/доллар ожидается падение до 1,1145 (45 гр.).

По паре фунт/доллар ожидается снижение до 1,3286 (50% от роста). Падение нижеупомянутой отметки 1,3286 откроет продавцам дорогу к 1,3163. Причем падение будет быстрым. Топливом для ускорения выступят длинные позиции покупателей.

Цена взлета на 3,5 фигуры на низколиквидном рынке, поэтому после выборов может вернуться обратно на прежние уровни. К примеру, биткоин так поступает постоянно на протяжении двух лет.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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