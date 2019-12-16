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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 декабря: 2 957,6299 руб/1 г золота и 33,9200/1 г серебра

16 декабря 2019
ЦБ РФ с 14 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 957,6299 руб.
  • 1 грамм серебра - 33,9200 руб.
  • 1 грамм платины - 1 886,4800 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 959,9900 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 40,0700 р. (1,34%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0500 р. (0,15%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,3100 р. (1,27%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 42,8799 р. (1,09%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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