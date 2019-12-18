Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 декабря: 2 972,2800 руб/1 г золота и 34,2200/1 г серебра ЦБ РФ с 18 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 972,2800 руб.

1 грамм серебра - 34,2200 руб.

1 грамм платины - 1 869,7400 руб.

1 грамм палладия - 4 000,8301 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,2000 р. (0,31%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0400 р. (0,12%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,0900 р. (0,59%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 43,4201 р. (1,10%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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