Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 декабря: 2 972,2800 руб/1 г золота и 34,2200/1 г серебра
18 декабря 2019
ЦБ РФ с 18 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 972,2800 руб.
- 1 грамм серебра - 34,2200 руб.
- 1 грамм платины - 1 869,7400 руб.
- 1 грамм палладия - 4 000,8301 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
9,2000 р. (0,31%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0400 р. (0,12%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
11,0900 р. (0,59%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
43,4201 р. (1,10%).
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