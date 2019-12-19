Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 декабря: 2 975,6799 руб/1 г золота и 34,3300/1 г серебра
19 декабря 2019
ЦБ РФ с 19 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 975,6799 руб.
- 1 грамм серебра - 34,3300 руб.
- 1 грамм платины - 1 871,2500 руб.
- 1 грамм палладия - 3 895,4099 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,4000 р. (0,11%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1100 р. (0,32%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,5100 р. (0,08%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
105,4201 р. (2,63%).
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