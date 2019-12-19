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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 декабря: 2 975,6799 руб/1 г золота и 34,3300/1 г серебра

19 декабря 2019
ЦБ РФ с 19 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 975,6799 руб.
  • 1 грамм серебра - 34,3300 руб.
  • 1 грамм платины - 1 871,2500 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 895,4099 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,4000 р. (0,11%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1100 р. (0,32%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5100 р. (0,08%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 105,4201 р. (2,63%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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