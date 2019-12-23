ИАЦ "Альпари": Евро на двухлетних минимумах

В пятницу, 20 декабря, рубль укреплялся настолько уверенно, что казалось, будто у доллара и евро вообще нет никаких перспектив роста, особенно это касалось евро. К закрытию торгов последнего рабочего дня недели курс доллара США расчётами «на завтра» упал на 16 коп. (-0,24%), до 62,25 руб. Курс евро, в свою очередь, рухнул на 44 коп. (-0,64%), до 68,97 руб., понизившись до уровней почти двухлетней давности, то есть начала января 2018 года. Курс евро, по-видимому, падает на фоне уже неизбежного Брекзита.

Рублю оказывает поддержку дорогая нефть и налоговый период, способствующий продаже иностранной валюты экспортёрами, да и Минфин, похоже, не мешает российской нацвалюте расти.

Цена нефти марки Brent в пятницу корректировалась вниз и в итоге упала на 0,87%, до $65,17 за баррель. Несмотря на позитивный новостной фон и ожидания подписания торговой сделки между США и Китаем, перед праздниками католического Рождества трейдеры фиксируют прибыль. Сегодня с утра нефть опять дешевеет, теряя 0,28%.

Мы ожидаем, что сегодня на открытии рубль может показать разнонаправленную динамику. Мы сохраняем прогноз по курсу доллара в 62-63 руб., а по курсу евро немного понижаем прогноз до 68,3-69,8 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»