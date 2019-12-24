ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 3020-3050 пунктов

Российские фишки утром во вторник торгуются без единой динамики. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в незначительном плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги около 3020-3050 пунктов. Brent торгуется по $66,56 за баррель, прибавляя 0,26%. Российский рубль – в слабом плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 62,0-62,3 руб., а по паре евро/рубль – 68,8-69,1. Евро/доллар – 1,108.

Прибавляют акции «Газпрома», что подтверждает наше мнение, что американские санкции и выплата Киеву $2,9 млрд – это не так страшно. Вместе с тем аналитики теряются в догадках, с чем связан рост «Сургутнефтегаза». «Сургутнефтегаз» купит «Лукойл»? Логичнее уж «Газпром нефть». Когда продавать «Сургутнефтегаз»? Не раньше, чем капитализация сравняется с кэшем. По итогам первого полугодия на счетах «Сургутнефтегаза» скопилось 3,25 трлн руб.

Может ли 2020 год стать годом финансового кризиса? Начиная с истории с Lehman Brothers 2008 года, кризисом пугают каждый год под Новый Год. Рано или поздно они угадают, ведь даже испорченные часы показывают правильное время дважды в сутки. США остаются крупнейшей экономикой мира, эмитентом резервной валюты и главной военной державой. Однако у руля флагмана мировой экономики находится не совсем адекватный человек, мыслящий категориями 19, а не 21 века.

Вместе с тем Трамп надеется остаться на второй срок, и любые потрясения до американских выборов ему не выгодны. Мы полагаем, что никаких обвалов на мировых рынках до выборов президента США не будет. А вот после от Трампа можно ждать всего, что угодно. Даже реструктуризацию долга и введение вместо доллара новой валюты. Поэтому, с нашей точки зрения, до американских выборов все рисковые активы можно покупать.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»