Комментарии

ИАЦ "Альпари": Доллар и евро капитулировали накануне Рождества

25 декабря 2019

Вторник, 24 декабря, позволил рублю в очередной раз наслаждаться победой над долларом и евро, «проходя по дымному следу отступающего врага». Доллар и евро сильно отступили назад: к закрытию торгов накануне западного Рождества обменный курс доллара расчётами «завтра» упал на 31 коп. (-0,49%), обновив очередной минимум в 61,96 руб. А курс евро обвалился на 37 коп. (-0,54%), до 68,68 руб. Доллар, таким образом, опустился до уровней июня 2018 года, а евро никогда не падал по отношению к рублю так низко с декабря 2017 года.

Налоговый период, позитивные новости из Китая и США относительно будущей торговой сделки и растущие цены на нефть, а также, возможно, некоторая нормализация отношений между Россией и Украиной, которая ассоциируется у инвесторов с возможной отменой антироссийских санкций со стороны Евросоюза, способствует укреплению рубля.

Цена нефти сорта Brent на ICE перед западными рождественскими каникулами продолжала рост и выросла на 0,6%, до $65,98 за баррель, преимущественно на американо-китайском оптимизме и повышении прогнозов по среднегодовым ценам на нефть в 2020 году некоторыми глобальными инвестбанками.

Сегодня в США и на европейских рынках торгов нет в связи с рождественскими каникулами, поэтому можно ожидать, что существенных движений по рублёвым парам на сегодняшних торгах не будет.

Мы считаем, что сегодня при открытии рубль может немного укрепиться. Мы снижаем прогноз по курсу доллара до 61,5-62,7 руб., а по курсу евро также снижаем прогноз до 68-69,2 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
«Кризис делает нас сильнее, слабые и неэффективные компании уходят с рынка» – Михаил Сигал о кризисе-2014
5 лет назад в России начался финансовый кризис
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги