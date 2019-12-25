ИАЦ "Альпари": Доллар и евро капитулировали накануне Рождества

Вторник, 24 декабря, позволил рублю в очередной раз наслаждаться победой над долларом и евро, «проходя по дымному следу отступающего врага». Доллар и евро сильно отступили назад: к закрытию торгов накануне западного Рождества обменный курс доллара расчётами «завтра» упал на 31 коп. (-0,49%), обновив очередной минимум в 61,96 руб. А курс евро обвалился на 37 коп. (-0,54%), до 68,68 руб. Доллар, таким образом, опустился до уровней июня 2018 года, а евро никогда не падал по отношению к рублю так низко с декабря 2017 года.

Налоговый период, позитивные новости из Китая и США относительно будущей торговой сделки и растущие цены на нефть, а также, возможно, некоторая нормализация отношений между Россией и Украиной, которая ассоциируется у инвесторов с возможной отменой антироссийских санкций со стороны Евросоюза, способствует укреплению рубля.

Цена нефти сорта Brent на ICE перед западными рождественскими каникулами продолжала рост и выросла на 0,6%, до $65,98 за баррель, преимущественно на американо-китайском оптимизме и повышении прогнозов по среднегодовым ценам на нефть в 2020 году некоторыми глобальными инвестбанками.

Сегодня в США и на европейских рынках торгов нет в связи с рождественскими каникулами, поэтому можно ожидать, что существенных движений по рублёвым парам на сегодняшних торгах не будет.

Мы считаем, что сегодня при открытии рубль может немного укрепиться. Мы снижаем прогноз по курсу доллара до 61,5-62,7 руб., а по курсу евро также снижаем прогноз до 68-69,2 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»