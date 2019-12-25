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Курсы валют ЦБ РФ на 25 декабря: 61,7164 руб/доллар США и 68,4065 руб/евро

25 декабря 2019
ЦБ РФ с 26 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 61,7164 руб.
  • 1 евро - 68,4065 руб.
  • 10 китайских юаней - 88,3847 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4509 р. (0,73%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4997 р. (0,73%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3269 р. (0,37%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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