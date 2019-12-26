Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 декабря: 2 958,1799 руб/1 г золота и 34,8900/1 г серебра
26 декабря 2019
ЦБ РФ с 26 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 958,1799 руб.
- 1 грамм серебра - 34,8900 руб.
- 1 грамм платины - 1 855,2500 руб.
- 1 грамм палладия - 3 722,4099 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
21,6200 р. (0,73%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1600 р. (0,46%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,5601 р. (0,73%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
27,2001 р. (0,73%).
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