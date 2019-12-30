ИАЦ «Альпари»: Узбекистан берет курс на ЕАЭС

Узбекистан активно задумался о выгодах вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел республики Ильхом Нематов. По его словам, вступление в организацию необходимо Узбекистану для наращивания своего экспорта.

Важно отметить, что население Узбекистана ежегодно увеличивается на 700 тысяч человек, однако власти страны не способны обеспечить рабочие места для них, что провоцирует трудовую миграцию. После вступления республики в организацию узбекские мигранты получат лучшие условия для работы в России и Казахстане.

Представитель узбекского МИД отметил, что вопрос о вступлении в ЕАЭС тщательно прорабатывается на высшем уровне, активно идут переговоры с Россией. Мы полагаем, что вопрос вступления Узбекистана в ЕАЭС, вероятно, будет положительно решен в следующем году. Уже сейчас к активам в республике присматриваются инвесторы из Казахстана. Дешевая оценка и хорошие перспективы как у России в 1992-1994 годы. Узбекистан недавно был назван страной года авторитетным журналом The Economist. Если Узбекистан вступит в Евразийский Союз, его население превысит 200 млн. человек, и можно будет говорить о суверенном центре силы.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»