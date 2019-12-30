Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Узбекистан берет курс на ЕАЭС

30 декабря 2019

Узбекистан активно задумался о выгодах вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел республики Ильхом Нематов. По его словам, вступление в организацию необходимо Узбекистану для наращивания своего экспорта.

Важно отметить, что население Узбекистана ежегодно увеличивается на 700 тысяч человек, однако власти страны не способны обеспечить рабочие места для них, что провоцирует трудовую миграцию. После вступления республики в организацию узбекские мигранты получат лучшие условия для работы в России и Казахстане.

Представитель узбекского МИД отметил, что вопрос о вступлении в ЕАЭС тщательно прорабатывается на высшем уровне, активно идут переговоры с Россией. Мы полагаем, что вопрос вступления Узбекистана в ЕАЭС, вероятно, будет положительно решен в следующем году. Уже сейчас к активам в республике присматриваются инвесторы из Казахстана. Дешевая оценка и хорошие перспективы как у России в 1992-1994 годы. Узбекистан недавно был назван страной года авторитетным журналом The Economist. Если Узбекистан вступит в Евразийский Союз, его население превысит 200 млн. человек, и можно будет говорить о суверенном центре силы.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Итоги-2019. Прогнозы-2020
9 трендов банковского рынка в 2019 году от Сбербанка
Самые яркие тренды на рынке недвижимости в 2019 году
Что ждет строительную отрасль в 2020 году
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги