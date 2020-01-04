Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рубль продолжит наступление в начале 2020 года

4 января 2020

В понедельник, 30 декабря, на Мосбирже российская валюта подешевела к евро и британцу, подорожала к доллару США. Пара доллар/рубль снизилась на 0,08%, до 61,98 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,22%, до 69,46 руб., фунт/рубль – на 0,28%, до 81,40 руб.

Торги открылись снижением по рублевым парам, несмотря на утреннее снижение цен на нефть. Первая реакция участников рынка могла быть на общее ослабление доллара. Основными факторами ослабления американской валюты, вероятно, были низкие объемы, повышенный аппетит к рискованным активам, вызванный комментариями США относительно торговой сделки, а также продолжающиеся операции РЕПО ФРС США.

На фоне падения цен на нефть на американской сессии, а также укрепления евро и фунта рубль оказался под давлением. Пара евро/доллар обновила сессионный максимум, прорвавшись к 1,1221. «Британец» восстанавливался до 1,3150. Я бы не стал искать истинные причины ценовых колебаний в праздничные дни. Резкие колебания вызваны низкой ликвидностью на рынке из-за предстоящих длинных выходных.

31 декабря 2019 года торги на Мосбирже проводиться не будут. Торги на валютном рынке возобновятся 3 января 2020 года. В декабре рубль укрепился к доллару на 3,63%, за 2019 год – на 10,84%.

Техническая картина для рубля остается позитивной. В первом квартале ожидаю снижение пары доллар/рубль до 60,50 руб., во втором квартале – рост до 62,90 руб., в третьем квартале – колебания в диапазоне 60,50 – 62,90 руб., в четвертом квартале – снижение до 58 руб. Такой сценарий может реализоваться, если ОФЗ не попадут под санкции.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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