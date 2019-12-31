ИАЦ «Альпари» - валютная пара EUR/USD: вероятно обновление максимума

В понедельник, 30 декабря, торги по евро завершились ростом на 23 пункта (+0,20%). В праздничные дни доллар остался под давлением. Евро подорожал до 1,1211 на торгах в Азии и возобновил рост до 1,1221 на американской сессии.

После обновления максимума цена консолидируется в узком диапазоне в течение 14 часов. На рынке сохраняется оптимизм в отношении торговой сделки США и Китая. По сообщениям, главный торговый посредник Китая Лю Хе посетит Вашингтон на выходных для подписания соглашения. Рынок заложил в цены уже это событие, поэтому после нового года участники рынка сместят фокус внимания на Брекзит.

На вторник в календаре представлены два индекса цен на жилье и индикатор потребительской уверенности Conference Board на декабрь. Многие трейдеры и инвесторы вышли из позиций до Рождества. Я полагаю, что реакции на статистику не стоит ожидать.

По прогнозу жду от евро разнонаправленную динамику: снижение до 1,1190 с последующим ростом до 1,1223. Пара технически готова к коррекции, но так как рынок тонкий, то выгоднее рассматривать продолжение восходящего движения, чем снижение.

В 17:00 мск в США выйдет индекс цен на жильё за октябрь.

В 17:45 мск США опубликуют индекс деловой активности (PMI) в Чикаго за декабрь.

В 18:00 мск США выпустят индекс доверия потребителей CB за декабрь.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»