ИАЦ «Альпари»: С начала года рубль пошёл в рост

В среду, 8 января, рубль рекордно вырос, особенно по отношению к евро. На закрытии торгов курс доллара США расчётами «завтра» рухнул на 60 коп. (-0,96%), до 61,22 руб. А курс евро обвалился даже на 1 руб. 14 коп. (-1,6%), понизившись до 68,02 руб., то есть до отметки, которой не видели с января 2018 года. На мощно укрепляющийся курс рубля не смогло повлиять даже сильное падение цен на нефть. Отметим, что с начала года рубль укрепился к доллару на 1,4%, а к евро – на 1,85%.

В среду лихорадило и нефтяные цены, хотя ранее ситуация на рынке была довольно благоприятной для доходов российского госбюджета. Цена на нефть сорта Brent в среду после нескольких дней фантастического роста, связанного с атакой Ирана на военную базу США в Ираке, рухнула на 3,8%, до $65,5 за баррель, на заявлении президента США Дональда Трампа в Twitter о том, что США готовы к мирным переговорам с Ираном. Сегодня с открытия торгов цена Brent показывает очень незначительный рост.

С начала года цены на золото взлетели на 1,8%, подорожав до $1556,01 за тройскую унцию, видимо, на негативных новостях с Ближнего Востока. Инвесторы ищут «тихую гавань», и рассматривают золото как самое безопасное вложение капитала.

Мы полагаем, что валютные торги в первый рабочий день января могут открыться разнонаправленно. Наш прогноз по курсу доллара на сегодня составляет 60,2-61,5 руб., а по курсу евро 67-68,3 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»